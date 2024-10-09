«Затронет и Россию»: эколог о причинах мощнейшего урагана «Милтон» в США

Во Флориде, собирающейся первой принять удар стихии, объявили обязательную эвакуацию. Однако люди не могут уехать из-за опустевших АЗС и переполненных дорог.

Ураган «Милтон» может стать самым мощным в американской истории. Метеорологи просят ради него ввести новую шестую категорию, потому что существующей шкалы не хватает, чтобы описать его силу. Он обрушится на восточное побережье уже сегодня.

В преддверии стихии Флориду покинули более пяти миллионов жителей, но многие еще остаются в смертельной опасности. О масштабах надвигающейся катастрофы рассказал корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев.

Мощнейший ураган в истории подбирается к берегам Флориды и может ударить уже этой ночью. В штате объявлена обязательная эвакуация. Миллионы людей покидают свои дома, для остальных не хватило топлива.

«Нет бензина, они просто обмотали заправочные колонки, он закончился везде», — сообщил местный житель, опубликовавший видео с АЗС в Сети.

Чтобы не начались беспорядки, бензовозы во Флориду едут в сопровождении полиции, но четырехполосный хайвей все равно не справляется с потоком.

Город Тампа первым примет удар стихии. Здесь уже возводят ограждения от волн, обшивают здания фанерой и обкладывают входы мешками с песком, но журналисты предупреждают — лучше покинуть город.

«Самое страшное, что в некоторых районах могут наблюдаться скачки, а это приведет к увеличению уровня воды до девяти футов», — сообщила ведущая местного телеканала.

Пока ураган еще над океаном, на местном телеканале моделируют последствия разгула стихии. Часть штата Флорида может уйти под воду на глубину нескольких метров.

За последние 50 лет количество разрушительных ураганов увеличилось в разы. Чтобы понять происходящее, самолеты метеоразведки направляют в эпицентр урагана. Сильнейший ураган за последние сто лет дал повод задуматься о всей климатической ситуации на планете.

«Мы должны понимать, что появление этого урагана — это следствие серьезнейших климатических изменений, и эти изменения, безусловно, затронут Россию. Хотя бы то, что мы столкнулись с такой непривычно теплой осенью для нашей страны», — эколог Илья Рыбальченко.

Снег в мае, лето в октябре, непривычно теплые зимы — все это тоже последствия глобального потепления, к которым мы потихоньку привыкаем. Хотя, глядя на кадры затопленной из-за аномальных осадков пустыни Сахары, кажется, что к таким изменениям привыкнуть не получится.