Экс-жена Майкла Джексона заявила, что он был девственником в 35 лет

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 18 0

Экс-жена Майкла Джексона Пресли заявила, что он был девственником в 35 лет

Экс-жена Майкла Джексона заявила, что он был девственником в 35 лет

Фото: www.globallookpress.com/Globe Photos

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Лиза Мари Пресли подробно описала отношения с легендарным артистом, от которых «была в ужасе», в своих мемуарах.

Единственная дочь Элвиса Пресли Лиза Мари и звезда поп-сцены Майкл Джексон были женаты с 1994 по 1996 годы и после расставания сохранили дружеские отношения. Еще до заключения брака, когда певца публично обвинили в растлении малолетних и это стало достоянием общественности, Пресли стала его первым защитником и в каком-то смысле руководителем. Именно она уговорила артиста урегулировать претензии в досудебном порядке, а потом отправила на реабилитацию — восстанавливать душевный покой.

Возлюбленная была уверена, что обвинения ложны, и борьба со сплетнями их объединила, а вскоре Джексон предложил сыграть свадьбу. Как известно, Лиза Мари скоропостижно скончалась в прошлом году из-за последствий операции. Она не успела дописать мемуары, но работу завершила ее дочь Райли. Теперь мир ждет публикации и сходит с ума, читая порции шокирующих подробностей жизни звезд. Например, заявление Пресли, что ее благоверный был девственником до 35 лет.

Лос-Анджелес, Калифорния, США: МАЙКЛ ДЖЕКСОН и его жена ЛИЗА МАРИ ПРЕСЛИ на ранчо Неверленд в КалифорнииЛос-Анджелес, Калифорния, США: МАЙКЛ ДЖЕКСОН и его жена Лиза Мари Пресли на ранчо Неверленд в Калифорнии. www.globallookpress.com/Globe Photos

Как сообщается в материале журнала People, певец влюбился в единственную наследницу Элвиса Пресли еще когда она была замужем за актером Дэнни Кио. Она симпатизировала ухажеру, но не решалась уйти. А когда спустя годы сдалась, выяснила, что новоиспеченного мужа придется учить буквально всему. Притом, что ей самой было всего 25! Лиза Мари была в шоке, так как Джексоном грезили миллионы женщин, в том числе знаменитых.

«Я думаю, он целовался с Татум О’Нил, и у него была связь с Брук Шилдс, которая не была физической, если не считать поцелуя. Он сказал, что Мадонна тоже пыталась однажды с ним переспать, но ничего не вышло. Я была в ужасе, потому что не хотела сделать неправильный шаг», — поделилась Пресли.

Возлюбленная все же ответила Джексону взаимностью. Будущий муж постоянно твердил, что хочет от нее детей. Желанию не суждено было сбыться. После развода, в 1996-м, Майкл женился на Дебби Роу, которая родила ему сына Принса Майкла Джексона I и дочь Пэрис Майкл Кэтрин Джексон. В 1999-м брак был расторгнут, еще одного сына в 2002 году музыканту подарила суррогатная мать.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Лиза Мари Пресли два месяца хранила в спальне тело покончившего с собой сына.

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