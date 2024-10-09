Лиза Мари Пресли два месяца хранила в спальне тело покончившего с собой сына

Покойная певица Лиза Мари Пресли, дочь легендарного музыканта Элвиса Пресли, два месяца не решалась похоронить сына Бенджамина Кио, пишет Daily Mail.

В возрасте 27 лет он покончил с собой, как говорят, в результате затяжной депрессии, алкогольной и наркотической зависимости. Парень подписал контракт со звукозаписывающей компанией, но за 11 лет не выпустил ни одного альбома, он страдал, считал себя творчески несостоятельным и бесталанным. Причины его смерти — лишь слухи, а то, что мама была убита горем после потери своего первенца — уже факты.

И они подтверждаются в мемуарах Лизы Мари. Как известно, она умерла в прошлом году из-за осложнений посте бариатрической операции. Желание похудеть спустя несколько лет после процедуры привело к непроходимости кишечника. Смерть была внезапной, и звезда не успела завершить свои мемуары.

Это сделала дочь покойной — Райли. Еще до выхода книги в свет просочились шокирующие факты биографии Лизы Мари. Например, что она два месяца держала в гостевой спальне тело умершего сына.

Пресли в своей книге пишет, что после трагедии ей пришлось заставить себя «бороться», чтобы остаться в живых ради других детей — 35-летней Райли Кио и 16-летних близнецов Харпер и Финли Локвуд. Она также признавалась, что не могла решить, где похоронить Бенджамина — на Гавайях или в Грейсленде рядом с дедом Элвисом. Никто ее не торопил, так как в штате Калифорния нет закона, по которому хоронить умерших надо незамедлительно.

«В моем доме есть отдельная спальня, и я держала Бен-Бена там два месяца… В комнате поддерживалась температура 55 градусов по Фаренгейту (12 градусов по Цельсию), чтобы сохранить тело Бенджамина. Я так привыкла к нему, заботилась о нем и держала его там», — писала Лиза Мари.

Пресли с дочкой Райли сделали татуировки — такие же, как были у Бенджамина. На ключице у него было написано имя сестры, а на руке — имя матери. Когда в дом к Лизе Мари пришел татуировщик, она не смогла объяснить ему, каким шрифтом надо выполнить рисунок. Мастер спросил, сохранились ли фотографии татуировок сына, чтобы он мог скопировать эскиз и расположение. Женщина ответила ему: «Нет, но я могу вам показать».

Лиза Мари понимала, что происходит нечто на грани сумасшествия, но не могла расстаться с телом горячо любимого отпрыска. Ее не пугал мертвец в доме, пугала перспектива больше никогда его не увидеть. В итоге парня похоронили рядом с Элвисом, затем там же упокоилась и его мама.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кому досталось наследство Лизы Мари Пресли и ее легендарного папы Элвиса.