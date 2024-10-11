Женщины страдают от депрессии чаще, чем мужчины

И недуг проявляется у них по-разному.

Женщины впадают в состояние депрессии примерно в два раза чаще, чем мужчины. Об этом в беседе с «Известиями» рассказала заведующая кафедрой психиатрии и наркологии, директор Клиники психиатрии имени Корсакова Клинического центра наук о здоровье Сеченовского университета Марина Кинкулькина.

«Правда, если проследить всю линию жизни, в детстве число случаев примерно одинаково и у мальчиков, и у девочек. А начиная с подросткового возраста соотношение меняется. В период менопаузы риск развития депрессии у женщин повышается, а вот после нее частота депрессии у людей обоих полов постепенно сравнивается. Такие отличия между полами связывают с репродуктивной функцией и изменяющимся уровнем гормонов у женщины», — объясняет специалист.

Кроме того, по словам Кинкулькиной, женщины более внимательны к своему ментальному здоровью. Они делают акцент на переживаниях и эмоциях. В то время как для мужчин свойственна утрата способности получать удовольствие.

Что касается тяжести депрессии у обоих полов, здесь влияние оказывают сразу несколько факторов. Если у мужчин ее глубина зависит от образования, то для женщин важны жизненные периоды, например, развод или потеря близкого человека.

Кроме того, повышаются риски для молодых мамочек, имеющим какие-либо патологии во время беременности и родов. Здесь речь идет и о послеродовой депрессии, справиться с которой, по словам эксперта, помогает психотерапия.

При этом причин возникновения депрессии и у мужчин, и у женщин огромное множество. Можно выделить внешние — психогенные, и неявные — эндогенные. Во втором случае смена обстановки, в том числе походы в театры, кафе или музеи не помогут, так как вызывают, скорее, раздражение, нежели позитивные эмоции.

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