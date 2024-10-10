Пустили на ветер: почему Германия ищет электроэнергию в других странах

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 24 0

EADailу: ФРГ продолжает увеличивать импорт электроэнергии из стран Евросоюза

Пустили на ветер: почему Германия ищет электроэнергию в других странах

Фото: www.globallookpress.com/ Soeren Stache

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И как ситуация в ФРГ связана с подрывом «Северных потоков»?

С апреля по июнь 2024 года Германия увеличила импорт электроэнергии из других стран на 18,4%. Как пишет EADaily, главными поставщиками для ФРГ стали Франция, Бельгия и Швейцария.

В 2010 году Германия решила полноценно перейти на возобновляемые источники энергии. Последние атомные реакторы в стране остановили весной 2023-го. Немецкие власти сделали ставку на солнечные и ветряные генераторы, они производят более 65% электроэнергии в стране. В то же время во Франции 70% производства энергетики — с АЭС.

«Поскольку Франция вместе с Германией является одним из крупнейших производителей электроэнергии в Европе, большая часть импорта обычно поступает из соседней с Германией страны. Средняя оптовая цена во Франции составила 30,96 евро за мегаватт-час, что значительно ниже, чем в Германии», — говорится в сообщении министерства экономического развития ФРГ.

Результатом перехода ФРГ на «зеленую энергию» стали поиски доступной электроэнергии в соседних странах, а также рост цен. В результате санкций и диверсии на «Северных потоках» немецкий рынок лишился российского газа. 

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему в Финляндии люди вынуждены платить за электричество по 500 евро.

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