«Одно из приоритетных»: как развиваются отношения России и Таджикистана
Матвиенко: сотрудничество с Таджикистаном — одно из приоритетных направлений РФ
Фото, видео: Нозим Каландаров/ТАСС
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Страны сотрудничают в самых сферах.
Сотрудничество с Таджикистаном — одно из приоритетных направлений российской внешней политики. Об этом сказала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она находится в республике с официальным визитом.
Страны сотрудничают в самых сферах. Одним их важных направлений стали наука и образование. В отечественных вузах сейчас обучается более 36 тысяч студентов из Таджикистана. Кроме того, государства ведут совместную работу в области машиностроения, энергетики, добычи полезных ископаемых и торговли. В прошлом году объем товарооборота превысил сумму в миллиард долларов.
«Сотрудничество с Таджикистаном, в том числе на парламентском и региональном уровнях, традиционно находится в числе приоритетов российской внешней политики и межпарламентской деятельности Верхней палаты российского парламента. Я рада констатировать, что наши страны поступательно развивают отношения стратегического партнерства, союзничества. Сегодня более 70 уже субъектов Российской Федерации поддерживают прямые торговоэкономические связи с Таджикистаном. В настоящее время заключено свыше 80 соглашений», — сказала Матвиенко.
В Парке Победы Душанбе председатель Совфеда почтила память воинов, павших в годы Великой Отечественной. Там прошла церемония возложения цветов к Вечному огню.
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