Проблемы с ЖКТ и плесень: почему не стоит заказывать корма для животных онлайн

Эксперты заказали на маркетплейсе 150 упаковок корма от 15 известных брендов. Почти в половине из них были выявлены нарушения.

В наш век доставок на дом и маркетплейсов особую популярность приобрел онлайн-заказ кормов для животных. Они часто продаются большими порциями (и за умеренную цену) на крупных площадках, вперемешку с нижним бельем, бытовой техникой и мелочами для дома. Какую опасность таит в себе заказанный с маркетплейса корм для домашних любимцев, как убедиться в его качестве и к кому обращаться при возникновении проблем — разобрались «Известия».

Какие нарушения удалось обнаружить у кормов

Эксперты фонда охраны качества продуктов питания и упаковки «Закон и здоровье» заказали 150 упаковок 15 популярных брендов через интернет. У 16% полученных товаров исследователи обнаружили брак или несоответствие. Так, некоторые продукты были доставлены с истекшим сроком годности, другие — не соответствовали заявленной на сайте картинке. К тому же, некоторые упаковки явно были порваны, а потом заклеены при транспортировке. Товары, которые должны были прийти в вакуумных пакетах, доставлялись в целлофане или картонных коробках.

Наибольшее количество нарушений нашли у кормов для птиц. С ними проблемы возникли в 44% случаев. При этом корма для кошек и собак пришли с дефектами в 28% случаев, смеси для грызунов — в 24%.

«Важно понимать, что поврежденная упаковка может привести к порче продукта, попаданию в корм посторонних предметов, а также к развитию бактерий и плесени. Все это создает угрозу для здоровья животных, а в некоторых случаях может привести к летальному исходу», — объяснил директор фонда Григорий Балагуров.

Экспертам удалось установить, что упаковка, которую используют производители кормов для домашних питомцев, недостаточно качественная. Из 15 заказанных брендов нарушения были обнаружены у восьми. Представители фонда отправили в эти организации письма с просьбой провести проверку качества упаковки, однако ответ от них пока не пришел.

Как некачественная упаковка может навредить питомцу

По словам ветеринарного врача-диетолога, дерматолога Vetcity Clinic Евгении Кожевниковой, корм из поврежденной упаковки может привести к заболеваниям ЖКТ у животных. К тому же, в поврежденную упаковку может попасть влага, после чего в корме образуется плесень. В нарушенную упаковку также могут попасть: пыль, частицы бытовой химии, строительных материалов, тараканы или мучные клещи.

«Еще один негативный сценарий: если нарушены условия хранения на складах, внутрь упаковки проберутся грызуны», — подчеркнула Кожевникова.

Врач также отметила, что хозяин никогда не узнает — порвали упаковку случайно или намеренно, чтобы заменить в ней корм на более дешевый или испорченный.

Адвокат коллегии адвокатов «Юрцентр» Александр Васильев заявил, что корма для животных должны соответствовать стандартам ГОСТ, однако уголовная ответственность за сбыт товаров, не отвечающих требованиям качества, нечестным продавцам не светит, поскольку животные относятся к имуществу.

Кто несет ответственность за некачественную упаковку

По словам практикующего юриста Зары Горбушиной, ответственность за обеспечение товара качественной упаковкой лежит на производителе, а за то, чтобы продукт дошел до покупателя целым — на маркетплейсе. Поэтому, если вы столкнулись с испорченным товаром, необходимо выяснить, на каком этапе он получил повреждения.

«Если покупатель получил товар в поврежденной упаковке, которая не соответствует условиям обеспечения сохранности товара, именно продавец несет ответственность за качество товара и должен возместить убытки», — отметила эксперт.

Она также подчеркнула, что ответственность ляжет на площадку только в том случае, если продавцу удастся доказать, что он обеспечил товар действительно качественной упаковкой.

Зара Горбушина рекомендовала покупателю при получении заказа зафиксировать повреждения упаковки и товара. Это поможет в дальнейшем при предъявлении претензий. Если товар пришел с нарушениями, покупатель вправе обратиться к продавцу или в службу поддержки маркетплейса для решения проблемы. Важно помнить, что условия возврата и обмена могут варьироваться в зависимости от платформы, заключила юрист.

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