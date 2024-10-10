«Энергетическая бедность»: европейцы утепляют свои дома подручными материалами

Помощи от властей ждут 53% жителей Евросоюза.

Европейцы живут в ситуации энергетической бедности. С таким заявлением выступил член Европарламента (ЕП) от Румынии Михай Тудосе к Еврокомиссии (ЕК), его цитирует Lenta.ru.

По словам парламентария, многие европейцы самостоятельно предпринимают меры по утеплению стен, окон, крыш, а также устанавливают солнечные батареи. Тудосе считает, что население ЕС готово приспособиться к новому формату потребления электроэнергии.

Депутат подчеркнул, что 53% ждут от властей помощи в решении вопроса энергетической бедности.

«Какие срочные и решительные меры, по мнению Еврокомиссии, ей следует предпринять для более эффективной борьбы с энергетической бедностью?» — задался вопросом Тудосе.

Ранее 5-tv.ru писал, какие трудности с электроэнергией испытывает ФРГ. С апреля по июнь 2024 года Германия увеличила импорт электроэнергии из других стран на 18,4%. Результатом перехода ФРГ на «зеленую энергию» стали поиски доступной электроэнергии в соседних странах, а также рост цен. К тому же, после диверсии на «Северных потоках» Германия лишилась российского газа.