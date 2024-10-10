«Почтальоны Вселенной»: Болгар оставила Дурову неприятный подарок

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 38 0

Болгар поздравила Дурова с днем рождения фотографией французской тюрьмы

«Почтальоны Вселенной»: Болгар оставила Дурову неприятный подарок

Фото: www.globallookpress.com/lukomore. org

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Она очень жестоко поздравила предполагаемого отца своих детей с днем рождения.

Внезапно прославившаяся в СМИ Ирина Болгар, которая объявила себя матерью троих детей основателя Telegram Павла Дурова, поздравила его с днем рождения, сделав предпринимателю язвительный намек.

«Никто не должен оставаться без подарков в день рождения. Когда мы не можем доставить их лично, будем полагаться на почтальонов Вселенной», — написала Болгар на своей странице в социальной сети.

Поздравление можно было бы посчитать шагом к примирению, однако к посту Болгар прикрепила фотографию французской тюрьмы.

С тех пор как Павла Дурова задержали в Париже, Ирина Болгар ведет против него информационную войну в Сети. Женщина сообщала, что один из богатейших предпринимателей в мире платит ей мало алиментов.

Представители Дурова быстро опровергли эту информацию, сообщив, что предприниматель суммарно выплатил ей порядка 25 миллионов долларов, 18 из которых она, как оказалось, потратила на люксовые предметы своего гардероба.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что у девушки Павла Дурова случился выкидыш.

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