Из-за парковочного места? Сосед расстрелял супружескую пару в Подмосковье

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 45 0

В Долгопрудном мужчина расстрелял соседа и ранил женщину

Из-за парковочного места? Сосед расстрелял супружескую пару в Подмосковье

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

В подмосковном Долгопрудном мужчина расстрелял семейную пару. Об этом сообщил ГСУ СК России по Московской области.

По предварительным данным, злоумышленником является их сосед. Рассматривается версия, что мотивом его поступка мог послужить конфликт из-за парковочного места.

«Установлено, что 11 октября 2024 года 52-летний местный житель, находясь на тропинке в лесополосе в микрорайоне Шереметьевский городского округа Долгопрудного, произвел из огнестрельного оружия не менее пяти выстрелов в супружескую пару», — говорится в сообщении.

От травм мужчина скончался на месте, а женщина, получив ранение ноги, смогла скрыться от нападавшего в лесу. Ее госпитализировали. Медики оказывают необходимую помощь.

Тело злоумышленника следователи обнаружили неподалеку от жертвы.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Екатеринбурге парень вступился за девушку и до полусмерти избил ее обидчика. Нападавший получил серьезные травмы, заработав перелом свода и основания черепа, а также ушиб головного мозга.

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