Благими намерениями: парень вступился за девушку и отправил обидчика в больницу

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 26 0

Екатеринбуржец отправил в больницу обидчика случайной девушки на улице

Благими намерениями: парень вступился за девушку и отправил обидчика в больницу

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Нападавший находится в тяжелом состоянии.

В Екатеринбурге местный житель вступился на улице за незнакомую ему девушку и до полусмерти избил ее обидчика. Об этом сообщает издание URA.RU со ссылкой на анонимный источник.

Как стало известно, 25-летний екатеринбуржец стал случайным свидетелем перепалки между мужчиной и девушкой. Решив заступиться за представительницу слабого пола, молодой человек вмешался в конфликт, однако практически тут же получил от агрессивного мужчины несколько ударов в лицо.

Возмущенный парень не стал терпеть побоев и нанес обидчику сильный удар, из-за чего тот упал на асфальт и сильно ударился головой. 31-летний нападавший получил серьезные травмы, заработав перелом свода и основания черепа, а также ушиб головного мозга.

Пострадавший был в тяжелом состоянии доставлен в местную больницу. Его состояние усугубляет то, что в момент получения травм он был пьян. Заступившийся же за девушку молодой человек был оперативно опознан и задержан полицией. Он оказался ранее дважды судим по тяжким статьям. В отношении его возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что один человек погиб и девять пострадали в результате стрельбы в Израиле.

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