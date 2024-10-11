Всемирный день яйца — 2024: история и традиции праздника

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 76 0

Узнайте, какие яйца являются самыми калорийными, а какие самыми полезными. Ив какой стране живут долгожители, которые просто обожают их есть?

Всемирный день яйца — 2024: история и традиции праздника

Фото: 5-tv.ru

Во вторую пятницу октября во многих странах нашей планеты традиционно отмечают Всемирный день яйца. Как появился этот необычный праздник, что принято делать в этот день, а также как приготовить из яиц простые, но очень вкусные блюда — читайте в материале 5-tv.ru.

История Всемирного дня яйца

В 1996 году на конференции в Вене Международная яичная комиссия (International Egg Commission) объявила, что праздновать всемирный «яичный» праздник будут во вторую пятницу октября. Комиссия убеждает, что существует не меньше дюжины причин для празднования Дня яйца, и многие страны, особенно производители яичной продукции, с готовностью откликнулись на идею отмечать праздник яйца.

Этот праздник призван популяризировать здоровый образ жизни, а также развеять мифы, которыми в последнее время оброс этот полезный продукт. Достаточно сказать о том, что наибольшее количество яиц на душу населения приходится на Японию — страну, где проживает самое большое в мире количество долгожителей.

Традиции Всемирного дня яйца

Традиционно в этот день энтузиастами праздника проводятся различные мероприятия, которые каждый год посвящены определенной теме, — семейные конкурсы на тему яиц (лучший рисунок, лучший рецепт, и т. д.), лекции и семинары на тему пользы и правильного употребления данного продукта, акции и флешмобы. А некоторые заведения общепита даже готовят к этому дню специальное меню, удивляя посетителей разнообразием блюд из яиц.

В наш век современных технологий появилась и такая традиция — последователи Всемирного дня яйца в этот праздник публикуют посты с хэштегом #WorldEggDay, прикрепляя к нему различные рецепты, видеоролики.

Интересные факты о Всемирном дне яйца

  • Самые крупные яйца в мире сносит африканский страус — их вес достигает одного килограмма, а длина — 20 сантиметров;
  • При этом яйца страуса считаются самыми низкокалорийными, а вот яйца уток — самыми жирными и питательными;
  • Яйца могут быть не только белыми или желтыми, а также красными, синими или зелеными — зависит от того, чем кормят птиц;
  • Наиболее полезны для здоровья не куриные, а перепелиные яйца, поскольку в них больше фосфора, калия и железа, а жира и холестерина — меньше;
  • Согласно статистическим данным, один россиянин, в среднем, ежегодно съедает 260 яиц;
  • Считается, что яйца не любят жители Гренландии, Египта и Конго;
  • Яйца используют не только в питании, но и в медицине: белки куриных яиц помогают при язве желудка, желтком смазывают ожоги, а косметологи рекомендуют использовать яйца в качестве масок для лица и волос.

Простые и вкусные рецепты из яиц

globallookpress.com/gourmet-vision

Яйца по-турецки (Чилбир)

Ингредиенты (на две порции):

  • Яйца — две штуки;
  • Греческий йогурт — 150 граммов;
  • Чеснок — один зубчик;
  • Свежая мята — две веточки;
  • Оливковое масло — две столовые ложки;
  • Молотая паприка — одна чайная ложка;
  • Молотый острый перец — щепотка (или по вкусу);
  • Уксус 9% — одна столовая ложка;
  • Хлеб/пита — четыре кусочка;
  • Соль — по вкусу.

Рецепт:

  • Сперва приготовим перечное масло. В небольшой кастрюльке или сотейнике немного подогреваем оливковое масло (до 90 градусов). Добавляем в масло паприку и перец, перемешиваем, снимаем с огня и даем настояться пять-семь минут;
  • Измельчаем чеснок, мелко нарезаем мяту. В миске смешиваем йогурт, остывшее перечное масло, чеснок и мяту. Солим по вкусу. Важно: йогурт должен быть холодным;
  • Готовим яйца пашот. В небольшую кружку или мисочку аккуратно разбиваем яйцо, чтобы не повредить желток. В сотейник наливаем пол-литра воды, добавляем соль и уксус. Нагреваем воду в сотейнике до появления первых маленьких пузырьков и убавляем огонь. Ложкой делаем воронку в воде и аккуратно выливаем яйцо из кружки, чтобы край кружки касался поверхности воды. Варим яйцо три минуты, вынимаем шумовкой и перекладываем в миску с холодным йогуртом, чтобы остановить процесс приготовления яйца;
  • Повторяем те же шаги со вторым яйцом. Хлеб или питу нарезаем на кусочки и подсушиваем на разогретой сковороде. Посыпаем готовое блюдо паприкой и нарезанной мятой и подаем с хрустящим хлебом.

Скандинавский завтрак

Ингредиенты (на одну порцию):

  • Авокадо — одна штука;
  • Яичный желток — две штуки;
  • Слабосоленый лосось — 50 граммов;
  • Соус песто — одна столовая ложка;
  • Соль — по вкусу.

Рецепт:

  • Разрезаем авокадо пополам, не очищая от кожуры. Аккуратно вытаскиваем косточку. Вынимаем немного мякоти, буквально пол столовой ложки из каждой половинки. Далее все шаги проделываем с обеими половинками;
  • Промазываем углубление авокадо соусом песто. Выкладываем ломтик лосося;
  • Желтки отделяем от белков. В углубление сверху лосося аккуратно перемещаем желток;
  • Солим и перчим по вкусу. Разогреваем духовку до 180 градусов, застилаем противень пергаментом и выкладываем на него начиненные половинки авокадо. Запекаем 15-20 минут до готовности. Подаем, украсив зеленью.

Шакшука

5-tv.ru

Ингредиенты (на четыре порции):

  • Яйца — восемь штук;
  • Консервированные рубленые помидоры — 500 граммов;
  • Сладкий красный перец — одна штука;
  • Острый красный перец чили — одна штука;
  • Луковица — одна штука;
  • Зубчик чеснока — две штуки;
  • Веточки петрушки — шесть-восемь штук;
  • Томатное пюре — одна столовая ложка;
  • Копченая паприка — две чайные ложки;
  • Хлопья чили — одна чайная ложка;
  • Оливковое масло — две столовые ложки;
  • Соус тахини;
  • Соль, свежемолотый черный перец — по вкусу.

Рецепт:

  • Подготовьте ингредиенты шакшуки. Очистите лук и чеснок, мелко нарежьте. У сладкого и острого перца удалите семена и перегородки. Сладкий перец нарежьте средними кубиками, острый перец измельчите;
  • Разогрейте сковороду с оливковым маслом и обжарьте лук с чесноком до мягкости, пять минут. Добавьте сладкий перец и чили, готовьте пять-семь минут. Положите в сковороду копченую паприку, хлопья чили и томатное пюре, жарьте, помешивая, две минуты;
  • Затем добавьте консервированные помидоры, доведите до кипения и готовьте при слабом кипении 20–25 минут. Соус для шакшуки должен загустеть. Посолите и поперчите по вкусу;
  • Кулинарной лопаткой или ложкой сделайте углубления в томатной массе на сковороде. Аккуратно разбейте в них все яйца. Готовьте на слабом огне, пока белок не схватится;
  • Нарежьте петрушку и посыпьте ею шакшуку. Можно сбрызнуть яичницу оливковым маслом. Подавайте с соусом тахини, маслинами, а также теплой питой или халой.

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