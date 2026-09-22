Семья хранит молчание: Синди Кроуфорд в слезах приехала к дому умершего сына

Daily Mail: Синди Кроуфорд в слезах приехала к дому умершего сына

Супермодель Синди Кроуфорд и ее муж Рэнди Гербер появились на публике после смерти их 27-летнего сына Пресли. Об этом сообщило Daily Mail.

Кроуфорд и Гербер заметили у дома их сына в Голливуде, который они покидали на автомобиле. Это стало первым публичным появлением родителей после смерти Пресли, произошедшей в реабилитационном центре в Лос-Анджелесе.

По данным издания, 60-летняя модель находилась на пассажирском сиденье, а ее 64-летний муж был за рулем. Супруги старались не привлекать внимания и надели темные очки. Источники рассказали, что модель выглядела убитой горем и заплаканной.

Пресли Гербер скончался 20 сентября. По данным полиции Санта-Моники, экстренные службы прибыли в медицинское учреждение после сообщения о возможной передозировке. На месте был обнаружен взрослый мужчина без признаков жизни.

«20 сентября 2026 года, примерно в 9:35 утра, сотрудники полицейского управления Санта-Моники выехали по сообщению о возможной передозировке в квартале 1000 на Беркли-стрит. По прибытии офицеры обнаружили взрослого мужчину, который был мертв», — говорится в заявлении ведомства.

Детективы полиции Сан-Матео расследуют обстоятельства смерти. По предварительным данным, признаков насильственной смерти обнаружено не было.

Как сообщают СМИ, Пресли жил в отдельном доме на территории реабилитационного центра в Лос-Анджелесе и у него были соседи по комнате. Также утверждалось, что он заселился в реабилитационный центр только в субботу вечером, за несколько часов до своей смерти.

Ранее сообщалось, что Пресли в течение нескольких лет сталкивался с наркотической зависимостью и психическими проблемами. Его родители и сестра Кайя поддерживали его и публично отмечали его попытки справиться с трудностями.

Официальная причина смерти Пресли Гербера пока не установлена. Расследование продолжается.

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