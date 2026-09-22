Норма? Полина Диброва оценила вегетарианскую диету годовалой дочери Казановой

Полина Диброва оценила вегетарианскую диету годовалой дочери Казановой

Модель и предприниматель Полина Диброва на премьере танцевальной драмы «Искусство падения» прокомментировала заявление Сати Казановой о вегетарианском питании для дочери. Об этом она рассказала 5-tv.ru.

«Если родители сами являются вегетарианцами, то конечно, это норма, потому что в любом случае дети — зеркало родителей, и они будут зеркалить. Если это из-за каких-то историй по здоровью, то тоже положительно», — аккуратно прокомментировала Диброва.

Тем не менее, если подобная диета — блажь, Диброва все-таки советует быть внимательнее и взвешенно принимать решения.

«Если это (вегетарианство. — Прим. ред.) бзик, то нужно понимать, что везде есть плюсы и везде есть минусы, и ты можешь столкнуться с каким-то негативным опытом, но опять же, десять раз проверь, отмерь, один раз отрежь», — мудро высказалась модель.

Она также высказалась о недавнем заявлении певицы Сати Казановой, которая растит годовалую дочь вегетарианкой. О питании ребенка она рассказала подписчикам в соцсети. Звезда отметила, что регулярно следит за показателями, чтобы не навредить девочке, однако новость все равно вызвала массу негативных комментариев.

Полина же высказалась на этот счет демократичнее.

«Мне кажется, что родитель прекрасно знает, что нужно ребенку, поэтому я бы все-таки не спорила здесь, а дала возможность родителю жить так, как он хочет», — заметила Диброва.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что певица Сати Казанова раскрыла подробности рациона своей почти двухлетней дочери. В качестве источников белка в рационе используются все виды чечевицы, фасоль, зерновые, тофу, а также сыр. Помимо этого, певица подчеркнула, что в меню уделяется большое внимание овощам, фруктам и ягодам. Казанова стала матерью в октябре 2024 года.

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