До четырех человек возросло количество погибших при пожаре в торговом комплексе Стерлитамака

До четырех человек увеличилось количество погибших в торгово-сервисном комплексе (ТСК) «Солнечный» в Стерлитамаке. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России по Башкирии на своем канале в мессенджере МАКС.

«К сожалению, пострадало восемь человек, из которых четыре погибших и четыре госпитализированы», — проинформировали в министерстве.

Из четырехэтажного здания были эвакуированы 17 человек, в том числе и один ребенок. Известно, что пламя вспыхнуло на втором этаже комплекса.

Открытое горение на площади 2,1 тысячи квадратных метров было ликвидировано. На месте происшествия работали 47 человек и 16 единиц техники.

К ТСК выехал начальник Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан Владимир Горин.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Такое решение было принято по факту пожара в торгово-сервисном комплексе Стерлитамака.

На месте происшествия работали следователи и криминалисты СК, сотрудники МВД, МЧС и других экстренных служб.

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