«Брежнев и я»: как Стоянов рассказал первому генсеку ЦК КПСС анекдот про него же

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 18 0

Стоянов рассказывал Брежневу анекдот про него самого

«Брежнев и я»: как Стоянов рассказал первому генсеку ЦК КПСС анекдот про него же

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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Артист объяснил, почему люди часто пародируют Леонида Ильича.

Народный артист России Юрий Стоянов рассказывал генеральному секретарю ЦК КПСС Леониду Брежневу анекдот про него самого. Этой историей юморист поделился в интервью «Известиям».

По словам Стоянова, встреча с советским политиком произошла на одном из дней рождений его однокурсников, куда Брежнев пришел к своей любимой внучке. Всего на празднике было 15-20 человек.

«Мне пришлось ему рассказывать анекдот про него же. И мне за это ничего не было. Вообще ничего! В эту „страшную эпоху застоя“, как ее некоторые называют», — уточнил Стоянов.

Он отказался рассказывать этот анекдот, однако отметил, что он назывался «Брежнев и я».

Стоянов также подчеркнул, что характерные черты генсека, над которыми любят смеяться люди, — это следствие тяжелого военного ранения, пародонтоза и действия антидепрессантов, которыми пичками политика.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как Юрий Стоянов отдыхает после съемок и какому увлечению предан с особой страстью.

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