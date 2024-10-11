Посудомойку кадетского корпуса СК обвиняют в участии в терорганизации

Женщине назначили содержание под стражей до 25 декабря.
Фото: www.globallookpress.com/Pogiba Aleksandra
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Посудомойку кадетского корпуса Следственного комитета РФ обвиняют в участии в террористической организации. Это следует из материалов дела, опубликованных на официальном портале судов общей юрисдикции Москвы.
Уточняется, что Басманный суд продлил ранее не судимой гражданке РФ Александре Житенко, работающей мойщиком посуды в ФГКОУ «Кадетский корпус СК России», срок содержания под стражей до 25 декабря.
Уголовное дело против Житенко было возбуждено 25 июля 2024 года по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.5 УК РФ («Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической»).
Накануне активистку и журналистку Залину Маршенкулову* внесли в реестр террористов и экстремистов в РФ. До этого против нее было возбуждено уголовное дело по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности». Поводом стали посты Маршенкуловой в Telegram, касавшиеся гибели военного корреспондента Владлена Татарского. В мае суд вынес решение о заочном аресте активистки, она объявлена в розыск.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в ДНР будут заочно судить наемника ВСУ из Швеции.
* — внесена в реестр террористов и экстремистов в РФ.
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