Наемника ВСУ из Швеции будут заочно судить в ДНР

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 28 0

За свои преступления боевик получил более 1,4 миллиона рублей.

Наемника ВСУ из Швеции будут заочно судить в ДНР

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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Тема:
Спецоперация

Прокуратура Донецкой Народной Республики (ДНР) заочно утвердила обвинение в отношении наемника «Азова»* Келла Микаэля Скиллта из Швеции. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России.

«По версии следствия, в период с мая 2014 года по ноябрь 2015 года Скиллт состоял на службе в качестве наемника в украинском военизированном националистическом объединении „Азов“ (запрещенная в России террористическая организация) и принимал участие в боевых действиях на стороне Украины в различных точках боевого соприкосновения», — уточняется в сообщении на официальном сайте ведомства.

В июне 2014 года он убил ополченца ДНР, после чего покинул зону боевых действий, однако уже в 2022 году он вновь приехал на Украину, чтобы принять участие в спецоперации на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), и пробыл там до марта 2023 года.

По информации надзорного ведомства, за свои преступления Скиллт получил более 1,4 миллиона рублей.

В отношении наемника возбуждены уголовные дела по статьям «Участие наемника в вооруженном конфликте» и «Посягательство на жизнь военнослужащего в целях воспрепятствования законной деятельности указанного лица по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности и из мести за такую деятельность». Он объявлен в международный розыск и заочно арестован.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что против боевиков и наемников возбуждено дело за убийство мирных жителей Суджи.

* — организация признана террористической и запрещена на территории РФ

Тема:
Спецоперация
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