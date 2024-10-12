Гитара, нож, топор и ружье: до зубов вооруженный пенсионер убил жителя Иркутска

Что не поделили двое— разберется следствие.

В Забайкальском крае произошла жестокая расправа над 74-летним мужчиной, сообщил источник 5-tv.ru.

Сообщение о преступлении поступило в пятницу 11 октября. Согласно полученным данным, инцидент произошел 9 октября в селе Смоленка. Во время застолья между пенсионером и его приятелем начался конфликт.

Не приняв точку зрения своего оппонента, пенсионер, действуя неадекватно, избил его гитарой, а затем перерезал ему горло ножом. Но разъяренный пенсионер на этом не остановился - после он изрубил тело жертвы топором и дважды выстрелил ему в голову из охотничьего ружья.

Мужчину уже задержали и допросили как подозреваемого. В его отношении возбудили уголовное дело. Расследование продолжается, устанавливаются все причины произошедшего.

Ранее 5-tv.ru писал, что школьница в Тольятти жестко расправилась с сестрами двух и пяти лет. Она спрятала их тела на балконе и отправилась гулять в парк.

Психотерапевт считает, что девочка могла убить из-за ревности, ведь в ее возрасте происходит гормональная перестройка, н а фоне которой может произойти всплеск эмоций. Девочке могло показаться, что новые сестры теперь любимы родителями, а она уже никому не нужна.