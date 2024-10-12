Лавров заявил о расцвете нацистских ценностей в странах Евросоюза и НАТО

Глава МИД России в ходе 19-го Восточноазиатского саммита в Лаосе указал на опасные тенденции на Западе.

Нацистские ценности начали вновь расцветать во многих странах Евросоюза и НАТО. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в своем выступлении на 19-м Восточноазиатском саммите (ВАС).

По словам Лаврова, «западные радетели» Устава ООН призывают поддерживать киевский режим, который якобы защищает общеевропейские ценности. В результате в странах Евросоюза и НАТО расцветают ценности нацизма. Это опасный процесс, подчеркнул российский министр.

Также Лавров указал на попытки Запада свести повестку ВАС к вопросу Украины, что вредит работе саммита и принижает значимость конфликта на Ближнем Востоке. В связи с этим глава МИД России призвал не использовать саммит в угоду геополитическим амбициям.

В столице Лаоса Вьентьяне, куда Лавров прибыл для участия в 19-м Восточноазиатском саммите, у него запланирован ряд встреч с азиатскими коллегами. Одним из главных вопросов станет безопасность Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР).

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее указала на отсутствие реакции западных стран на российский доклад о героизации нацизма. Причина, по словам дипломата, заключается в том, что Запад сам поддерживает эту идеологию.

Захарова напомнила, что Россия ежегодно вносит соответствующую резолюцию на рассмотрение в ООН, однако США, Канада, Япония, Великобритания и страны Евросоюза голосуют против нее.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Сергей Лавров указал на оттягивание Украиной урегулирования конфликта.