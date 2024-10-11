В Нидерландах выявили первые случаи заражения новым вирусом блютанга

В Нидерландах обнаружили новую разновидность вируса блютанга, которым болеют жвачные животные. Информацию обнародовало министерство сельского хозяйства, рыболовства, продовольственной безопасности и природы королевства.

Известие поступило в пятницу 11 октября. Сообщается, что вирус блютанг с серотипом 12 выявили у овцы, коровы и ее теленка на двух фермах страны. В ведомстве отмечают, что такой серотип не встречался в Нидерландах, однако он распространен за пределами Европы.

«Для меня является приоритетной задачей выяснить, распространился ли уже серотип 12 блютанга дальше, и если да, то в какой степени», — говорится в сообщении.

Сейчас не существует вакцины против этого серотипа. Однако специалисты уже начали дальнейшие исследования и создание клинической картины. В ведомстве отметили, что производители вакцин проинформированы о новом варианте в качестве меры предосторожности.

Ранее 5-tv.ru писал, ждать ли в России вспышки смертельного вируса Марбург. отмечается, что вакцины от него не существует. Сейчас усилили контроль над людьми, которые прилетают из Африки, в частности из Руанды.