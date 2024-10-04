«Мало изучен»: ждать ли в России вспышки смертельного вируса Марбург

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Ольга Бойко
Ольга Бойко 29 0

Инфекционист Поздняков: вероятность вспышки вируса Марбург в России крайне мала

«Мало изучен»: ждать ли в России вспышки смертельного вируса Марбург

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

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В данный момент усилили контроль над людьми, которые прилетают из Африки.

Вероятность эпидемии вируса Марбург в России достаточно низкая, но это не исключает единичных случаев. Такое мнение высказал инфекционист Андрей Поздняков для РИА Новости.

«Спорадические случаи в России мы можем получить, а вот эпидемиологическую вспышку — вряд ли. Для России эта вероятность минимальна», — объяснил эксперт.

Все дело в контроле, который существует в нашей стране. Он не позволит произойти вспышке лихорадки. Сейчас проверяют людей, которые вернулись из Африки, в частности Руанды.

Поздняков напомнил, что вирус мало изучен и патогенен. Марбург называют родственником Эболы, поскольку они похожи по своим свойствам. На данный момент, вакцины от вируса не существует.

Ранее в Гамбурге перекрыли вокзал из-за двух пассажиров у которых появились симптомы похожие на те, что возникают при лихорадке. Проведенные анализы не подтвердили наличие Марбург у заболевших.

«Вирус малоизучен, высоко летален, он вызывает геморрагическую лихорадку — сильнейшее повышение температуры, выраженный интоксикационный синдром, который быстро осложняется самыми разнообразными кровотечениями — под кожу, во внутренние органы. Больные умирают именно от инфекционно-токсического шока и кровотечений», — пояснил Андрей Поздняков.

Вспышка лихорадки произошла 27 сентября в Руанде. На данный момент выявлено 27 инфицированных, девять из них скончались.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чем опасен вирус Марбург.

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