Еда с «сюрпризом»: установлена причин массового отравления школьников на Камчатке

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 38 0

Причиной массового отравления школьников на Камчатке стала сальмонелла

Фото, видео: © РИА Новости/Павел Лисицын; 5-tv.ru

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В больнице находятся 11 пострадавших.

Причиной массового отравления учеников школы № 1 города Елизово в Камчатском крае стала бактерия сальмонелла, которую сотрудники Роспотребнадзора обнаружили в продуктах питания. Об этом губернатор региона Владимир Солодов сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, в больницах находятся 11 пострадавших детей, однако сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает.

«Первые выводы Роспотребнадзора свидетельствуют о том, что источником отравления является сальмонелла, которая обнаружена в продукции одного из поставщиков продуктов питания школы № 1», — уточнил губернатор в видеообращении.

Он также подчеркнул, что поручил провести проверку по факту произошедшего. Прямо сейчас на объекте работает группа следователей, по результате проверки которых будут приняты соответствующие меры в отношении всех виновных.

Ранее 5-tv.ru сообщал о массовом отравлении в Харанском спортивном лицее в Якутии. Медики оценивают состояние детей как стабильное. В связи с данной ситуацией в центральной районной больнице развернули дополнительные инфекционные койки, поскольку количество пострадавших достигло 25 человек.

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