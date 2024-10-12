В Екатеринбурге отравились порядка 20 школьников

В Екатеринбурге порядка 20 учеников местной школы обратились за медицинской помощью со схожими симптомами отравления. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

«Прокуратура Верх-Исетского района г. Екатеринбург организовала проверку по поступившей информации об ухудшении состоянии здоровья детей, посещающих МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 79», — уточняется в Telegram-канале надзорного ведомства.

Отмечается, что около 20 пострадавших пожаловались на недомогание и рвоту.

Проверку по факту произошедшего проводят и сотрудники Роспотребнадзора.

На днях о массовом отравлении в школе стало известно и в Камчатском крае. По словам главы региона Владимира Солодова, в продуктах питания, которыми кормили детей в школьной столовой, обнаружили бактерию сальмонеллу. В больницах остаются 11 детей, однако, как подчеркнул губернатор, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Ранее 5-tv.ru сообщал о массовом отравлении в Харанском спортивном лицее в Якутии. Медики оценивают состояние детей как стабильное. В связи с данной ситуацией в центральной районной больнице развернули дополнительные инфекционные койки, поскольку количество пострадавших достигло 25 человек.