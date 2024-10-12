Взрыв произошел на АЗС в Грозном

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева Эксклюзив 461 0

Во дворе соседствующего с заправкой дома обнаружили цистерну, которая отлетела с заправки силой взрывной волны.

Фото, видео: © РИА Новости/Кристина Кормилицына; 5-tv.ru

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Мощный взрыв произошел на автомобильной заправочной станции (АЗС), сообщают очевидцы. Инцидент произошел на проспекте Мохаммеда Али. Сейчас от вспыхнувшей АЗС валит густой черный дым. Кадры с места ЧП оказались в распоряжении 5-tv.ru.

5-tv.ru

Во дворе соседствующего с АЗС дома обнаружили цистерну, которая отлетела с заправки силой взрывной волны.

Сведений о пострадавших пока не поступало. Обстоятельства произошедшего выясняются. На месте работают экстренные службы.

Ранее 5-tv.ru сообщал о мощном взрыве, который прогремел на заправке в Махачкале 27 сентября. В результате произошедшего погибли 13 человек, включая троих несовершеннолетних.

Следователи не нашли на пепелище следов взрывных устройств, было возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц».

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