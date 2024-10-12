Сотрудники МЧС установили очаг пожара на АЗС в Грозном

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 48 0

МЧС: пожар в Грозном начался с АЗС LionTek

Фото, видео: Таисия Боршигова/ТАСС; МЧС России по Чеченской Республике; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В результате ЧП в столице Чечни погибли четыре человека, включая двоих детей.

Пожар в Грозном начался с АЗС LionTek. Об этом сообщили в МЧС.

«По прибытию в ходе проведенной разведки установлено, что возгорание началось на АЗС LionTek. Горят три резервуара со сжиженным углеводородным газом. В ходе тушения произошел взрыв. Одна цистерна отброшена на 400 метров», — сообщил начальник Главного управления МЧС России по Чеченской Республике Рустам Арсанукаев.

Читайте также

Взрыв на АЗС в Грозном: что известно к этому часу

К ликвидации пожара были привлечены семь единиц техники и 35 сотрудников МЧС. Перехода огня на соседние строения не допущено.

Взрыв на автозаправочной станции в Байсангуровском районе произошел около 15:40 мск. Предварительно, причиной взрыва и последовавшего за ним пожара стала воспламенившаяся цистерна. Огонь распространился на площади 900 квадратных метров.

В результате ЧП погибли четыре человека, включая двоих детей. Еще пять человек получили незначительные ожоги и травмы.

На данный момент пожарным удалось ликвидировать возгорание. Разбор завалов на месте происшествия продолжается.

По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

Ситуацию взял на личный контроль глава Чечни Рамзан Кадыров. Он принес соболезнования родным и близким погибших и пообещал привлечь к ответственности виновных.

Ранее 5-tv.ru показал видео момента взрыва цистерны на АЗС в Грозном.

+11° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 76%
96.07
-1.17 105.11
-1.40
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:20
Пропавших три года назад детей нашли в глуши в Новой Зеландии
19:04
Затяжная проблема: почему кашель может не проходить годами
18:43
Сотрудники МЧС установили очаг пожара на АЗС в Грозном
18:25
Заразная любовь: почему не стоит целовать своих собак и кошек
18:12
Тайна раскрыта: исследователи нашли настоящую могилу Христофора Колумба
17:50
Взрыв на АЗС в Грозном: что известно к этому часу

Сейчас читают

Взрыв на АЗС в Грозном: что известно к этому часу
Момент взрыва цистерны на АЗС в Грозном попал на видео
Взрыв произошел на АЗС в Грозном
«Потому что мы в России»: как SHAMAN исполняет мечты соотечественников

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Чего добилась Ирина Болгар от Павла Дурова через суд
❤️ Гороскоп любви и страсти на октябрь 2024 для всех знаков
Гороскоп для всех знаков зодиака на октябрь 2024 — видео
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака