Дочь рэпера R. Kelly вспомнила о насилии отца над ней в возрасте восьми лет

Старшая дочь рэпера R Kelly обвинила отца в сексуальных домогательствах над ней в детстве. Об этом пишет портал People с отсылкой на документальный фильм «Карма R. Kelly: История дочери».

Исполнительница Буку Аби (настоящее имя — Джоан Келли) отмечает, что отец насиловал ее в возрасте восьми или девяти лет. Она сказала, что долго не могла поверить в произошедшее, так как отец был для нее «буквально всем».

Старшая дочь R.Kelly Буку Аби (Джоан Келли). www.globallookpress.com/Faye Sadou

«Я просто помню, как проснулась от того, что он меня трогает. Я не знала, что делать, поэтому просто лежала и притворялась, что сплю», — поделилась ужасающими подробностями девушка.

Буку отметила, что была слишком напугана и смогла поделиться страшными событиями с мамой только в десять лет. Тогда, по ее словам, они направились в полицию и написали заявление под анонимным псевдонимом «Джейн Доу». Но ее отцу удалось избежать наказания, потому что прошло много времени после произошедшего.

Также девушка поделилась тем, что травма, полученная от отца, повлияла на ее психическое здоровье — она задумывалась о суициде. Только тюремное заключение R. Kelly принесло ей немного успокоения.

Рэпер Робер Келли (R. Kelly) работал с P. Diddy — их объединяет не только совместное творчество, но теперь и одно обвинение — рэкет и торговля людьми с целью сексуальной эксплуатации. R Kelly, в отличие от своего друга, уже отбывает 30-летний срок. Он попал в колонию за съемку детской порнографии — на видео показано как он насилует свою 14-летнюю крестницу.

Какой срок получит его друг P. Diddy — мир узнает в следующем году. Первое судебное заседание назначено на 5 мая 2025 года.

Ранее 5-tv.ru писал, что рэпер P. Diddy пожаловался на питание в американской тюрьме.