Рыба, ростбиф и пирожные: P. Diddy пожаловался на питание в американской тюрьме

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 23 0

P. Diddy объявил голодовку в американской тюрьме из-за качества пищи

Рыба, ростбиф и пирожные: P. Diddy пожаловался на питание в американской тюрьме

Фото: www.globallookpress.com/Imagespace

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Рэпер заявил, что не намерен употреблять подобную пищу.

Американский рэпер и продюсер Шон Комбс, известный под псевдонимом P. Diddy, оказался крайне недоволен качеством питания в американской тюрьме. Об этом пишет Starhit.ru.

Как сообщил адвокат звезды, его подопечный свыкся со всеми условиями, кроме тюремного питания. На днях рэпер и вовсе заявил, что больше не будет есть подобную пищу.

«Я думаю, что еда, вероятно, самая тяжелая часть тюремного заключения. Diddy завтракает в тюрьме в шесть утра, после его ждет прием пищи в 11, а финальный — в четыре часа дня», — рассказал юрист.

Выяснилось, что подозреваемого в десятках страшных преступлений P. Diddy кормят так, как не могут позволить себе питаться некоторые «простые смертные». На завтрак ему приносят хлопья, фрукты и пирожные, на обед — гамбургеры, запеченную рыбу или тако с говядиной, ну а ужинает рэпер куриным фахитасом, пастой и ростбифом.

В сентябре рэпера арестовали по подозрению вымогательстве и торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации. Он также проводил так называемые «белые вечеринки» с участием главных голливудских звезд. Предполагается, что развлечения длиной в несколько дней включали не только танцы, выпивку и наркотики, но и принуждение к сексу и насилие. Во время обыска в доме Комбса нашли запрещенные вещества, оружие и тысячу бутылок детского масла. Ему отказали в выходе из изолятора под залог в 50 миллионов долларов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Новой Зеландии заметили принадлежащий P. Diddy частный джет.

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