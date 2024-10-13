Женщина на корабле — к беде: спасательное судно село на мель в Новой Зеландии

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Женщина-капитан посадила на мель спасательное судно в Новой Зеландии

Фото, видео: Reuters; 5-tv.ru

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Природе нанесен серьезный ущерб, в океан вылилось много топлива, а престижу ВМС непоправимый урон.

Полные драматизма кадры кораблекрушения обсуждают сейчас на просторах бывшей британской империи. Спасательное судно «Мэнавануи» из Новой Зеландии село на мель близ островов Самоа, загорелось и утонуло. 75 человек, что были на борту, это члены команды и пассажиры — ученые все спасены.

Однако природе нанесен серьезный ущерб, в океан вылилось много топлива, а престижу ВМС непоправимый урон. У них всего 12 кораблей и судов, из них на плаву было шесть. Теперь пять. И это было единственное спасательное судно, случись чего на одном из островов, помощи ждать будет нет от куда.

Пикантности ситуации добавляет то, что капитаном «Мэнавануи» была открытая лесбиянка* Ивони Грей. Британка, которая переехала в Новую Зеландию вместе со своей партнершей.

Новозеландское общество раскололось — одни хвалят Ивони — молодец, что все спасла и быстро дала приказ покинуть судно. С другой стороны, возникли вопросы: а если бы капитаном был мужчина и он с командой поборолся бы за судно?

Официальные власти Новой Зеландии, в том числе женщина министр обороны встала грудью на защиту команды. Комментаторы намекают, что компетентность в новозеландских ВМС вторична, а первична «инклюзивность» и приверженность «либеральным ценностям».

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