При этом власти США еще удивляются, когда по их указке не хотят жить другие страны.

Американская демократия, которую навязывают власти США — иллюзорная и является ложью. Об этом заявил экс-разведчик США Скотт Риттер в интервью на YouTube-канале Dialogue Works.

«Америка говорила, что мы — моральный стандарт, мы — моральный центр мира, мы — демократия. Все это оказалось ложью», — сказал он.

А также привел пример, как США на самом деле взаимодействуют с другими странами. Сначала они им диктуют, что делать, куда идти, как действовать, кому вводить санкции, а кому нет, а потом еще и удивляются, когда кто-то их перестает поддерживать.

«Когда дело доходит до остального мира, мы — диктатура. Мы диктуем, что делать, куда идти, мы вас отстраняем или накладываем на вас санкции. Вот как Америка взаимодействует с миром. А потом мы вдруг удивляемся, когда мир говорит: «Ну, мы больше не поддерживаем эту американскую гегемонию. Мы думаем, что вы отстой!» — добавил Риттер.

К слову, от статуса гегемона США призывал отказаться бывший советник министра обороны Штатов, полковник в отставке Дуглас Макгрегор. Он отмечал, что страна уже исчерпала средства и доверие других государств. Тем более внутренняя политика оставляет желать лучшего, ведь проблем там достаточно.

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