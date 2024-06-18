Неподконтрольные Западу механизмы: как будут развиваться отношения России и КНДР

О сотрудничестве двух держав Владимир Путин рассказал в своей статье для северокорейского издания «Нодон синмун».

Москва высоко ценит поддержку Пхеньяна в проведении специальной военной операции и намерена развивать неподконтрольные Западу механизмы торговли и взаимных расчетов. Об этом Владимир Путин написал в статье для главной северокорейской газеты в преддверии своего визита в КНДР. Эту страну российский лидер посетит впервые более чем за два десятилетия. О точках взаимодействия рассказывает корреспондент «Известий» Николай Иванов.

Первые полосы в «Нодон синмун» всегда посвящены северокорейским лидерам. Но ради российского президента традицию поменяли. В статье Владимира Путина — 924 слова. Он пишет об истоках нашей дружбы, о том, как развивались отношения Москвы и Пхеньяна, как наши деды вместе сражались с японским милитаризмом. О том, как СССР первым в мире признал республику, а потом — помогал отстоять независимость. Курс на взаимопомощь — спустя десятилетия — никуда не делся.

«Мы высоко ценим твердую поддержку КНДР в проведении российской специальной военной операции на Украине, солидарность с нами по ключевым международным вопросам, готовность отстаивать общие приоритеты и взгляды на площадке Организации Объединенных Наций. Пхеньян был и остается нашим убежденным единомышленником и сторонником, готовым решительно противостоять стремлению коллективного Запада воспрепятствовать становлению многополярного миропорядка», — пишет президент.

В основе многополярности — взаимоуважение и равенство. И это как раз то, что не нравится отставному гегемону — Америке.

«Соединенные Штаты Америки изо всех сил пытаются навязать миру так называемый порядок, основанный на правилах, который, в сущности, не что иное, как глобальная неоколониальная диктатура, основанная на двойных стандартах», — подчеркивает Путин.

Сейчас Вашингтон старается нанести России стратегическое поражение. Затянуть конфликт на Украине. Попытки мирно договориться — а Москва постоянно предлагает этот вариант — отвергаются именно Западом. Там уже не партнеры, как когда-то. Противники.

«Наши противники продолжают снабжать неонацистский киевский режим деньгами, оружием и разведывательными данными, позволяют и фактически подталкивают использовать современное западное оружие и технику для нанесения ударов по российской территории. Причем чаще всего — по заведомо мирным целям. Они грозятся направить на Украину свои воинские контингенты», — напоминает российский лидер.

Несмотря на колоссальное давление извне, мы развиваемся по всем направлениям. И здесь наши народы очень похожи. Против России введено более 15 тысяч санкций. Против КНДР — свыше двух тысяч.

«Отрадно, что наши корейские друзья — несмотря на многолетнее экономическое давление, провокации, шантаж и военные угрозы со стороны США — столь же эффективно отстаивают свои интересы. Мы видим, с какой силой, достоинством, мужеством народ КНДР борется за свою свободу, суверенитет, национальные традиции», — отмечает Путин.

Еще осенью во время встречи с Ким Чен Ыном Владимир Путин сделал вывод: ментально мы очень похожи. Жизненная правда у наших народов созвучна.

«В Корее есть пословица: одежда хороша новая, а друг — старый. А у нас в народе говорят: старый друг лучше новых двух. Эти народные мудрости в полной мере применимы к современным отношениям между нашими странами», — говорил в сентябре прошлого года президент.

Вот и теперь президент подтверждает: Россия друзей не бросает.

«Россия неизменно поддерживала и будет поддерживать КНДР и героический корейский народ в его противостоянии коварному, опасному и агрессивному врагу, в его борьбе за независимость, самобытность, право самому выбирать путь развития», — пишет Путин.

А поддержка — это не только политика. Но и сотрудничество в образовании, науке, молодежные и спортивные обмены. Не говоря о туризме — в Корее есть что посмотреть: об этом Министр природных ресурсов Александр Козлов рассказал обозревателю «Известий» Виктору Синеоку как раз на пути в Пхеньян.

«Сейчас прорабатывается вопросы доступности не только авиатранспортом — железной дорогой. Эти отношения позволят больше познакомить наши народы. Наши отношения, они традиционно братские, и соответственно люди, посещая страны, могут поделить культурой», — сказал Козлов.

Закрываться никто не собирается. Наоборот. Пришло время нам самим строить новый — справедливый — миропорядок.

«Будем развивать альтернативные, неподконтрольные Западу механизмы торговли и взаимных расчетов, совместно противостоять нелегитимным односторонним ограничениям. И одновременно — выстраивать архитектуру равной и неделимой безопасности в Евразии», — резюмирует президент.

А это и будет залогом стабильности не только в Евразии. Во всем мире.