В многоквартирном доме в Уфе взорвался газ

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Евгения Романова
Евгения Романова Эксклюзив 438 0

В результате происшествия пострадали несколько человек.

Фото, видео: Telegram/МЧС Башкортостан/mchsrb01; 5-tv.ru

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Взрыв газо-воздушной смерти в многоквартирном жилом доме произошел в Уфе. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Как рассказал собеседник, случился хлопок бытового газа с последующим возгоранием. В результате произошло повреждение входных групп, оконных проемов с первого по третий этажи в третьем подъезде жилого дома.

На кадрах, которые оказались в распоряжении 5-tv.ru, с моментом взрыва видно, как в результате хлопка разлетелись части здания с мощной силой.


Фото, видео: Telegram/МЧС Башкортостан/mchsrb01; 5-tv.ru

Прибывшие на место пожарные МЧС России и спасатели управления гражданской защиты провели эвакуацию жителей дома. В результате происшествия, по предварительным данным, пострадали два человека. Отмечается, что детей среди нет.

Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по республике, госпитализированы 66-летний мужчина в ожоговое отделение больниц, а 31-летняя женщина доставлена в медучреждение с осколочным ранением ноги.

Пожарные уже локализовали разбушевавшееся пламя на площади 40 квадратных метров. Сейчас специалисты устанавливают причины и обстоятельства инцидента.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что под Краснодаром погибла медсестра при обрушении перекрытия в интернате. Более двух сотен человек эвакуировали из здания. При этом обращений за медпомощью не поступало.

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