Природный продукт: можно ли мед считать альтернативой сахару для похудения

Бытует мнение, что изготовленный пчелами продукт не принесет вреда для фигуры.

Мед не считается безопасной альтернативой сахару, чтобы похудеть, поскольку является высокоуглеводным продуктом. Об этом рассказала врач-гастроэнтеролог, врач-терапевт Ирина Губанова.

Бытует мнение, что вместо сахара лучше всего есть мед, так как он является натуральным продуктом. Его советует употреблять худеющим людям, якобы так можно сбросить лишний вес и не страдать из-за нехватки сладкого.

Но эксперт развеяла миф, отмечает «Медздрав. Инфо». Мед — высокоуглеводный и очень калорийный продукт. В нем содержится большое количество фруктозы — от 33 до 42%. А на 21 граммов меда приходится 64 килокалорий и около 17 граммов сахаров.

Частое употребление меда наоборот может привести к развитию избыточного массы тела. Это, в свою очередь, увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний, неалкогольной жировой болезни печени и прочих проблем.

Кроме того, у меда очень высокий гликемический индекс, что способствует резкому повышению уровня глюкозы в крови. Зачастую после меда. наоборот, наступает сильно ощущение голода, из-за чего человек ест больше.

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