Природный продукт: можно ли мед считать альтернативой сахару для похудения

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 145 0

Гастроэнтеролог Губанова: мед не является альтернативой сахару для похудения

Природный продукт: можно ли мед считать альтернативой сахару для похудения

Фото: 5-tv.ru

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Бытует мнение, что изготовленный пчелами продукт не принесет вреда для фигуры.

Мед не считается безопасной альтернативой сахару, чтобы похудеть, поскольку является высокоуглеводным продуктом. Об этом рассказала врач-гастроэнтеролог, врач-терапевт Ирина Губанова.

Бытует мнение, что вместо сахара лучше всего есть мед, так как он является натуральным продуктом. Его советует употреблять худеющим людям, якобы так можно сбросить лишний вес и не страдать из-за нехватки сладкого.

Но эксперт развеяла миф, отмечает «Медздрав. Инфо». Мед — высокоуглеводный и очень калорийный продукт. В нем содержится большое количество фруктозы — от 33 до 42%. А на 21 граммов меда приходится 64 килокалорий и около 17 граммов сахаров.

Частое употребление меда наоборот может привести к развитию избыточного массы тела. Это, в свою очередь, увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний, неалкогольной жировой болезни печени и прочих проблем.

Кроме того, у меда очень высокий гликемический индекс, что способствует резкому повышению уровня глюкозы в крови. Зачастую после меда. наоборот, наступает сильно ощущение голода, из-за чего человек ест больше.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что травяные чаи положительно влияют на организм осенью.

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