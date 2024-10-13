Двое пострадавших на съемках фильма в Ленобласти находятся в тяжелом состоянии
На площадке обрушились полы декоративного вагона, на котором находились люди.
Фото: www.globallookpress.com/Svetlana Vozmilova
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Двое человек находятся в тяжелом состоянии в результате обрушения пола декоративного вагона во время съемок фильма «Василий Теркин» в Ленинградской области, сообщил 5-tv.ru источник.
Кроме того, источник 5-tv.ru сообщил, что, по уточненным данным, при ЧП пострадали всего 12 человек, среди них два ребенка.
«Десять пострадавших, в том числе двое детей, находятся в состоянии средней степени тяжести. Еще два человека — в тяжелом состоянии», — отметил собеседник.
Все пострадавшие были экстренно госпитализированы. Подробности о характере полученных травм не сообщаются.
По словам режиссера фильма Карена Геворкяна, основные актеры картины не пострадали, травмы получили оператор и участники массовки.
Кроме того, на съемочной площадке дежурили врачи, поэтому пострадавшим сразу же начали оказывать первую медицинскую помощь.
Ранее 5-tv.ru публиковал кадры с места обрушения декораций на съемках фильма в Ленинградской области.
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