Спиртзавод одного из крупнейших в России производителей водки лишили лицензии

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 42 0

Росалкогольтабакконтроль приостановил лицензию АО «Спиртзавод Чугуновский»

Спиртзавод одного из крупнейших в России производителей водки лишили лицензии

Фото: www.globallookpress.com/Viktor Pogontsev

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Предприятие уличили в нанесении ущерба природе в результате производственной деятельности.

Лицензия спиртзавода «Чугуновский», принадлежащего одному из крупнейших производителей водки в России Novabev Group (бывшая Beluga Group), приостановлена. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Росалкогольтабакконтроль.

В ведомстве пояснили, что решение о приостановке лицензии было принято 10 октября в связи с ненадлежащей организацией предприятием утилизации отходов спиртового производства.

В публикации говорится, что в апреле в Воротынском районе Нижегородской области было зафиксировано загрязнение реки Чугунки и массовая гибель рыбы. Источником загрязнения Росприроднадзор признал спиртзавод «Чугуновский», который по результатам взятых проб превысил допустимое содержание загрязняющих веществ в сточных водах, сбрасываемых в реку.

Ущерб от деятельности спиртзавода ведомство оценило более чем в 738 тысяч рублей. Также предприятие оштрафовали на 850 тысяч рублей за нарушение правил водопользования при сбросе сточных вод.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Тамбовский районный суд удовлетворил иск Генеральной прокуратуры, изъяв активы водочных брендов Moskovskaya и Stolichnaya Юрия Шефлера.

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