«Я приехал как друг»: евродепутат от Словакии извинился за русофобию на Западе

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 41 0

Евродепутат от Словакии Блага приехал в Москву извиниться за русофобию на Западе

«Я приехал как друг»: евродепутат от Словакии извинился за русофобию на Западе

Фото: www.globallookpress.com/Christoph Thanei

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Любош Блага заявил, что словаков никогда не заставят ненавидеть российский народ.

Депутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага приехал в Москву, чтобы извиниться за русофобию, которая сейчас охватила Запад. В своем Telegram-канале он опубликовал видео своей прогулки по Красной площади, во время которой он обратился к россиянам.

Блага подчеркнул, что приехал в Россию как друг, потому что не может больше смотреть на то, как процветает русофобия на Западе.

«Я хочу извиниться перед российским народом за все те военные, враждебные и буквально фашистские резолюции, которые принимаются в Европейском парламенте против России. Мы — славяне, и нас никогда не заставят ненавидеть российский народ. Мы отвергаем отправку оружия на Украину, отвергаем санкции против России, отвергаем эскалацию конфликта. Мы не хотим, чтобы наши дети умирали в ядерной войне, словаки хотят мира», — заявил Блага.

Депутат Европарламента также сказал о необходимости вести диалог с Россией и остановить ненависть, которая распространяется против нее на Западе. Кроме того, Блага поблагодарил россиян за освобождение Европы от фашизма.

Вместе со студентами МГИМО из Словакии евродепутат возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата и памятнику маршалу Жукову. В планах Благи — выступить с лекцией в МГИМО, куда он был приглашен по случаю 80-летия института.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что активистке из Германии Елене Колбасниковой на 20 лет запретили въезд в Европейский союз за организацию автопробегов, демонстраций и пикетов в поддержку России.

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