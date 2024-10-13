Не дали спеть любимую песню: ночь в казанском караоке окончилась стрельбой

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Рита Цветкова
Рита Цветкова Эксклюзив 52 0

Отказ сотрудников казанского караоке включить песню обернулся стрельбой

Фото, видео: www.globallookpress.com/Nikolay Gyngazov; 5-tv.ru

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Участники потасовки попытались скрыться, полиция объявила план «Перехват».

Лицом на асфальте и в наручниках закончили вечер посетители ночного увеселительного заведения в Казани. В караоке-баре «Сладкая жизнь» разгорелся нешуточный конфликт из-за отказа включить песню со стороны сотрудников. Сначала завязалась драка, потом началась стрельба, а затем и погоня за разбежавшимися балагурами по району.

По информации источника 5-tv.ru, 57-летний местный житель пришел отметить свой день рождения в компании из 12 друзей. В разгар празднования душа его потребовала исполнения любимой песни. Вкусы работников караоке и мужчины не сошлись, они идеей не вдохновились и не стали включать заказанную музыку. Просто послушать тоже не разрешили, сдобрив свой отказ парой крепких словечек.

В результате именинник схлопотал удар по лицу, и на его защиту бросились подвыпившие приятели. Один из участников потасовки попытался привести всех в чувство выстрелом в воздух, но был неправильно понят — в ответ оружие достали другие, предположительно, сотрудники заведения. Зачинщики скрылись с места происшествия, правоохранители объявили план «Перехват».

В распоряжении 5-tv.ru оказались кадры задержания нарушителей порядка. Возле караоке к тому моменту дежурили машина скорой помощи и полицейские автомобили. Бар закрыли, гостям выдавали уже за дверью. Ранее 5-tv.ru публиковал кадры расстрела автомобиля с сотрудником центра «Э» в Ингушетии. Жертвами инцидента стали три человека.

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