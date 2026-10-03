«Медленно обслуживала»: мужчина выстрелил в лицо кассирше в Кирове

Мужчина выстрелил в сотрудницу магазина из-за медленного обслуживания

Мужчина выстрелил в лицо сотруднице продуктового магазина в Кирове из газового пистолета. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

«Мужчина приобрел товар и ушел. Вернувшись через несколько минут, он выстрелил в лицо сотруднице магазина за то, что она якобы медленно обслуживала его», — рассказали в ведомстве.

Пострадавшей оказали необходимую медицинскую помощь. В МВД уточнили, что сейчас ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

После выстрела мужчина скрылся с места происшествия. Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался 40-летний житель Зуевского района Кировской области.

В отношении нападавшего возбудили уголовное дело о хулиганстве с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия. На время расследования ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее 5-tv.ru писал о стрельбе в супермаркете Волгограда, где погиб многодетный отец. Мужчина попытался остановить агрессивного посетителя, после чего тот открыл огонь. Подозреваемого в убийстве 32-летнего местного жителя полицейские задержали по горячим следам.

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