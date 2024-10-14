SHAMAN официально развелся с Еленой Мартыновой

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Евгения Романова
Евгения Романова 33 0

Их брак длился семь лет.

SHAMAN официально развелся с Еленой Мартыновой

Фото: © РИА Новости/Кирилл Зыков

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Заслуженный артист Российской Федерации Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, официально расторгнул брак с Еленой Мартыновой. Об этом автор и исполнитель сообщил в Telegram-канале.

 

Певец опубликовал фотографию со свидетельством о расторжении брака. Согласно документу, развод состоялся 13 октября.

С 2017 года SHAMAN состоял в браке с Еленой Мартыновой — бывшей женой известного российского писателя Александра Цыпкина. По словам Мартыновой, после развода с Цыпкиным она собиралась переехать в Лос-Анджелес, однако прямо перед отъездом «встретила свою любовь» и осталась в России.

Свою первую супругу Дронов встретил, когда ему было всего 16 лет. Его избраннице Марине Рощупкиной было 22 года, но пара проигнорировала протесты родных и продолжила отношения. В 2012 году они связали себя узами брака, а два года спустя у них родилась дочь Варвара.

Проблемы в отношениях с супругой появились, когда Ярослав переехал в Москву для учебы в Гнесинке. После долгих терзаний из-за расстояния пара подала на развод. 

Ранее 5-tv.ru сообщал, что SHAMAN рассказал о жизни после развода.

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