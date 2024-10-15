Шипы или липучки: какую зимнюю резину выбрать в 2024 году

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 28 0

Шипованная зимняя резина безопаснее и лучше покрышек с липучками

Шипы или липучки: какую зимнюю резину выбрать в 2024 году

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Ждать ли дефицита из-за ухода западных производителей?

Выбор между шипованной зимней резиной и покрышками с липучками довольно непрост и основывается на различных факторах. Издание KP.RU тщательно разобралось в этом вопросе и постаралось облегчить жизнь российским автомобилистам.

Несмотря на то, что многие западные бренды и производители резины ушли из России, производственные мощности заводов никуда не делись, а пустующую нишу своевременно заняли отечественные компании. Более того, на подмогу также пришли и китайские производители, так что повышения цен на резину бояться точно не стоит — за прошедший год она возросла лишь на 5%.

Тем не менее, эксперты советуют все-таки пока не выбирать зимнюю резину от китайских коллег, так как из-за разницы в климатических условиях, азиатским производителям приходится просчитывать характеристики на компьютере, в то время, как в России имеется накопленный десятилетиями опыт работы в условиях снега, слякоти и гололеда.

Что же касаемо выбора между липучками и шипами, специалисты настоятельно рекомендуют отдать свое предпочтение именно шипам. Дело в том, что липучка больше подходит для крупных городов, где дороги чистят от снега и наледи, а шипованная резина универсальна. Более того, при выборе липучки легко ошибиться и случайно купить всесезонную или и вовсе летнюю резину, которая отличается лишь рисунком протектора.

Также, не стоит скупиться на новую резину — согласно правилам дорожного движения, остаточная глубина протектора на зимней резине легковых автомобилей не должна быть меньше четырех миллиметров. Так что, если ваши покрышки уже порядком «полысели», не стоит нарываться на штраф, а также ставить под угрозу свою жизнь и жизнь окружающих.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в России предлагают вернуть обязательный техосмотр.

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