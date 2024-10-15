«Наиболее частая форма»: какие ранние симптомы рака груди

Самообследование молочных желез стоит делать несколько раз в год.

Рак молочной железы на ранних стадиях протекает у женщины бессимптомно, а также безболезненно. Об этом агентству URA.RU рассказала главный врач Челябинского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Ольга Агеева.

Медицинский специалист призвала не пренебрегать ежемесячным самообследованием молочных желез. Вместе с тем врач посоветовала каждый год посещать и смотровой кабинет поликлиники. Обе рекомендации призваны заранее выявить у человека рак молочной железы.

Маммографию молочных желез также важно проходить как минимум раз в два года. Это касается женщин, которые старше 39 лет, уточнила врач. Среди других советов специалиста — посещение солярия и пляжа с закрытой грудью, а также избегание стресса и соблюдение правильного питания.

Агеева уверена, что рак молочной железы сейчас наиболее частая форма онкологии, которая распространена среди женщин. Именно поэтому важно особенно внимательно следить за своим здоровьем и заранее проходить обследования.

Ранее 5-tv.ru писал, что раскрыт редкий симптом рака груди.