Белоусов прибыл в Пекин с официальным визитом

Министр обороны России Андрей Белоусов прибыл в понедельник, 14 августа, в Пекин с официальным визитом. Возле здания Центрального военного совета Китая прошла церемония встречи российской делегации. Видео имеется в распоряжении 5-tv.ru.

Церемония встречи состоялась с участием роты Почетного караула и оркестра. Белоусова поприветствовал глава Минобороны Китая адмирал Дун Цзюнь. Мероприятие завершилось прохождением роты торжественным маршем.

В Пекине у Белоусова запланирован ряд переговоров с военным и военно-политическим руководством Китая.

Прежде Белоусов возложил венок к памятнику Народным героям на площади Тяньаньмэнь в китайской столице. Памятник, возведенный в 1952–1958 годах, является национальным монументом КНР. Он посвящен героям, которые сложили жизни в революционной борьбе китайского народа в XIX и XX веках.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава МИД России Сергей Лавров заявил о беспрецедентном уровне отношений Москвы и Пекина. По словам министра, РФ ожидает визита главы КНР Си Цзиньпина на саммит БРИКС в Казани.