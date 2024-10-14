Белоусов прибыл в Пекин с официальным визитом

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Евгения Романова
Евгения Романова 20 0

В китайской столице глава МО России проведет ряд встреч.

Фото, видео: Минобороны России; 5-tv.ru

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Министр обороны России Андрей Белоусов прибыл в понедельник, 14 августа, в Пекин с официальным визитом. Возле здания Центрального военного совета Китая прошла церемония встречи российской делегации. Видео имеется в распоряжении 5-tv.ru.

Церемония встречи состоялась с участием роты Почетного караула и оркестра. Белоусова поприветствовал глава Минобороны Китая адмирал Дун Цзюнь. Мероприятие завершилось прохождением роты торжественным маршем.

В Пекине у Белоусова запланирован ряд переговоров с военным и военно-политическим руководством Китая.

Прежде Белоусов возложил венок к памятнику Народным героям на площади Тяньаньмэнь в китайской столице. Памятник, возведенный в 1952–1958 годах, является национальным монументом КНР. Он посвящен героям, которые сложили жизни в революционной борьбе китайского народа в XIX и XX веках.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава МИД России Сергей Лавров заявил о беспрецедентном уровне отношений Москвы и Пекина. По словам министра, РФ ожидает визита главы КНР Си Цзиньпина на саммит БРИКС в Казани.

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