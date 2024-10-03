«Устойчивость и зрелость»: Лавров об отношениях России и Китая

Лавров: отношения России и Китая вышли на беспрецедентный уровень
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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РФ ожидает визита главы КНР Си Цзиньпина на саммит БРИКС в Казани.
Партнерские отношения России и Китая вышли на беспрецедентный уровень, демонстрируя устойчивость и зрелость. С таким заявлением выступил глава МИД России Сергей Лавров на церемонии открытия выставки, посвященной 75-летию установления дипотношений с КНР.
«Двусторонние отношения вышли на беспрецедентный уровень. В текущих геополитических реалиях российско-китайское всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие демонстрируют абсолютную устойчивость и зрелость, продолжая способствовать комплексному развитию наших стран», — отметил Лавров, заявив, что все трудности страны преодолевают, поддерживая дух «вечной дружбы».
Министр также подчеркнул, что Россия с нетерпением ждет визита председателя КНР Си Цзиньпина на саммит БРИКС в Казани.
По словам Лаврова, тандем Москвы и Пикина способен привнести в мир стабильность, а также распространить новый, более справедливый миропорядок, основанный на многополярности.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Сергей Лавров выступил на пресс-конференции по итогам недели Генассамблеи ООН. Главной темой на повестке встречи стала ситуация на Ближнем Востоке.
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