«Устойчивость и зрелость»: Лавров об отношениях России и Китая

|
Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 15 0

Лавров: отношения России и Китая вышли на беспрецедентный уровень

«Устойчивость и зрелость»: Лавров об отношениях России и Китая

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
БРИКС

РФ ожидает визита главы КНР Си Цзиньпина на саммит БРИКС в Казани.

Партнерские отношения России и Китая вышли на беспрецедентный уровень, демонстрируя устойчивость и зрелость. С таким заявлением выступил глава МИД России Сергей Лавров на церемонии открытия выставки, посвященной 75-летию установления дипотношений с КНР.

«Двусторонние отношения вышли на беспрецедентный уровень. В текущих геополитических реалиях российско-китайское всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие демонстрируют абсолютную устойчивость и зрелость, продолжая способствовать комплексному развитию наших стран», — отметил Лавров, заявив, что все трудности страны преодолевают, поддерживая дух «вечной дружбы».

Министр также подчеркнул, что Россия с нетерпением ждет визита председателя КНР Си Цзиньпина на саммит БРИКС в Казани.

По словам Лаврова, тандем Москвы и Пикина способен привнести в мир стабильность, а также распространить новый, более справедливый миропорядок, основанный на многополярности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Сергей Лавров выступил на пресс-конференции по итогам недели Генассамблеи ООН. Главной темой на повестке встречи стала ситуация на Ближнем Востоке.

Тема:
БРИКС
2 окт
Рябков: ситуация на Ближнем Востоке выходит из-под контроля из-за курса Израиля
29 сент
Мировой центр развития смещается с Атлантики на Восток
27 сент
Энергетический форум собрал всех, кто ценит дружбу с Россией
26 сент
Форум «Российская энергетическая неделя» собрал мировых экспертов отрасли
26 сент
Треть мировой экономики: в Москве проходит энергетическая неделя стран БРИКС
26 сент
Путин: глобальный рост экономики XXI века будет сосредоточен в странах БРИКС
22 сент
В женщинах — душа страны: Петербург принял Евразийский женский форум
21 сент
Москва вдвое увеличит число высокотехнологичных предприятий к 2030 году
19 сент
Мишустин: Запад подрывает суверенитет и нормы права других стран
19 сент
Путин обратился к участникам юридического форума стран БРИКС
+19° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 35%
94.51
1.15 104.45
0.80
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:03
Поели — можно и поспать: почему клонит в сон после обеда
16:47
«Устойчивость и зрелость»: Лавров об отношениях России и Китая
16:35
Мощные свойства: как гранат помогает укрепить здоровье
16:06
«Нужно родиться»: Укупник рассказал об особенностях русского менталитета
15:56
Росгвардия провела тренировки в преддверии Дня ОМОН с коллегами из Ирака
15:48
Стала известна судьба пропавшей дочери Успенской

Сейчас читают

Врач объяснила, чем на самом деле нужно запивать лекарства
Служить Родине: какие должности получили участники программы «Время героев»
«Мистическая женщина»: Подкаминская рассказала о пробуждении «шестого чувства»
«Потому что мы в России»: как SHAMAN исполняет мечты соотечественников

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гороскоп для всех знаков зодиака на октябрь 2024 — видео
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака
😋Гороскоп финансов на сентябрь 2024 для всех знаков зодиака
Чем опасны для психики и судьбы лунное и солнечное затмения