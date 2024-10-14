«Триумфально закончил борьбу»: Кушанашвили заявил о победе над раком

Шоумен в скором времени собирается вернуться к работе.

Журналист Отар Кушанашвили завершил основное лечение рака. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

«Никаких специальных торжеств мы в узком кругу проводить не намерены по поводу того, что я триумфально закончил борьбу с раком», — заявил шоумен.

По его словам, основная часть лечения завершена, остались процедуры, чтобы не было повторного возникновения болезни. А после он собирается, наконец, вернуться домой.

«Но сама по себе эта битвы с гидрой. С мерзкой, тошнотной, чмошной тварью, под названием рак закончилась победой того, кому поклоняются все народы мира. Победой Отарика, наивеличайшего», — сказал он.

По словам Кушанашвили, он сейчас хорошо себя чувствует.

Проблемы со здоровьем у телеведущего начались в конце июня. Тогда его госпитализировали в больницу Красногорска с жалобами на боли в сердце и животе. Врачи поставили Кушанашвили предварительный диагноз — цирроз печени, однако во время операции у него обнаружили злокачественную опухоль.

Журналист, несмотря на проблемы, никогда не падал духом. Он заявлял, что выйдет победителем из битвы с раком и не намерен сдаваться.

Ранее 5-tv.ru писал, что Отар Кушанашвили назвал срок завершения карьеры.