Боевики ВСУ атаковали село в Белгородской области
Тяжелые ранения получил водитель грузовика.
Фото, видео: www.globallookpress.com/Presidential Office of Ukraine; 5-tv.ru
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Мирный житель пострадал в Белгородской области в результате атаки украинского беспилотника. Боевики ВСУ нанесли удар по селу Красный Октябрь.
Дрон попал в грузовой автомобиль. Его водитель получил тяжелые осколочные ранения ног. Мужчина госпитализирован в одну из больниц Белгорода.
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