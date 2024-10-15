Боевики ВСУ атаковали село в Белгородской области

Мирный житель пострадал в Белгородской области в результате атаки украинского беспилотника. Боевики ВСУ нанесли удар по селу Красный Октябрь.

Дрон попал в грузовой автомобиль. Его водитель получил тяжелые осколочные ранения ног. Мужчина госпитализирован в одну из больниц Белгорода.