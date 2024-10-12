В отношении Дудя* возбудили административное дело после интервью с Лебедевым

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 15 0

Что нарушил блогер?

В отношении Дудя* возбудили административное дело после интервью с Лебедевым

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Тема:
Юрий Дудь

В отношении блогера Юрия Дудя* возбудили административное дело из-за нарушения закона об иноагентах. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Блогер опубликовал интервью с дизайнером Артемием Лебедевым в своем YouTube-канале без указания специальной маркировки, что материал произведен и распространен лицом, выполняющим функции иностранного агента.

«В отношении Дудя надзорным ведомством было возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью четыре статьи 19.34 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента)», — рассказал собеседник агентства.

Само интервью YouTube-канале Дудя 1 августа. За правонарушение ему грозит штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей.

В августе Таганский районный суд Москвы назначил Дудю административный штраф в размере 40 тысяч рублей по той же статье. Суд установил, что Дудь с марта по май 2024 года распространил в своем Telegram-канале около пяти материалов без маркировки.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Лефортовский суд провел беседу по иску главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной к Лебедеву и Дудю.

* — признан в РФ иноагентом

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