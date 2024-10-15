Названы возможные причины подрыва автомобиля во дворе многоэтажки Москвы

Троих пострадавших госпитализировали в больницу.

Причиной подрыва автомобиля во дворе многоэтажного дома в Москве может быть предпринимательская деятельность хозяина машины. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

По словам собеседника, приоритетной версией является бизнес пострадавшего, однако следствие рассматривает и другие возможные причины произошедшего. На месте происшествия работают следователи.

Взрыв прогремел около 08:00 утра во дворе высотного дома на Профсоюзной улице. В результате случившегося пострадал 44-летний предприниматель, его шестилетний сын и оказавшийся рядом сосед. Хозяину машины оторвало кисть руки, его маленькому сыну рассекло голову, а сосед получил осколочные ранения. Всех пострадавших госпитализировали в больницу.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пострадавший при подрыве машины Виктор Мишачев является генеральным директором ООО «Шейкер групп». Эта компания владеет сетью общепитов в Москве и других крупных городах России.