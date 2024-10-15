Корабль с выжившим в Охотском море мужчиной прибыл в Магадан

В порт Магадана прибыл спасательный корабль с одним из трех выживших путешественников, потерявшихся в Охотском море, Михаилом Пичугиным. Кадры с места публикует 5-tv.ru.

На борту также находится та самая лодка, на которой Пичугин дрейфовал два месяца, пока его не нашли 14 октября. Прежде его бывшая супруга Екатерина Аксенова сообщала, что мужчину привезут в Магадан к вечеру. Сейчас там около 21:00.

Как передавало РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС России по области, в порту Пичугина встретят врачи скорой помощи. Россиянина госпитализируют в городскую больницу, где оперативно начнется лечение.

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Ночью 15 октября стало известно, что один из трех пассажиров дрейфовавшей почти два месяца лодки в Охотском море выжил. Два брата и сын-подросток одного из них — Сергей, Михаил и 15-летний Илья Пичугины — на судне катамаранного типа «Байкал 470» выдвинулись 9 августа 2024 года по маршруту от мыса Перовского Николаевского района Хабаровского края в сторону Охинского района Сахалинской области. Через время связь с ними была утеряна.

Лодку удалось засечь 14 октября в акватории Охотского моря около села Усть-Хайрюзово Камчатского края. Предположительно, в 23 километрах от Камчатки. Сергея и Илью нашли погибшими. Выжить удалось только младшему брату Михаилу. Он находится в тяжелом состоянии. Первую медицинскую помощь ему оказал врач на судне.

Аксенова рассказывала, что раньше Михаил весил около 100 килограммов, но во время дрейфа в море похудел до 50 килограммов. Также она отметила: поиски мужчин и подростка начались только 14 августа.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как россиянин два месяца выживал в Охотском море на дрейфующей лодке.