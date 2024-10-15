Спас лишний вес: как россиянин два месяца выживал в Охотском море на дрейфующей лодке

Михаил Пичугин с братом и племянником ушли в плаванье в начале августа, но вскоре связь с ними пропала. Живым спустя 66 дней нашли лишь одного из них.

Один из трех пассажиров дрейфующей в Охотском море лодки смог выжить благодаря лишнему весу. Самое опасное в экстремальных условиях — обезвоживание организма, однако во время «путешествия» у мужчины происходил процесс распада жиров, при котором выходила собственная вода. Об этом рассказал заведующий кафедрой патологической физиологии ФГБОУ ВО «Читинская государственная медицинская академия» Минздрава России, доктор медицинских наук, профессор Намжил Цыбиков в беседе с с 5-tv.ru.

Он объяснил, что у человека с нормальным индексом массы тела шансов на выживание в экстремальных условиях больше. Дело в том, что в таких ситуациях необходима мощная защита организма — резистентность. Она определяется следующими факторами: генетическая составляющая, образ жизни, преморбидный фон.

«При нормальном весе включаются механизмы резистентности большое шансов возникает для выживания в экстремальных условиях. Основная система, которая защищает наш организм — это, безусловно, иммунная система. Она включается в экстремальном состоянии быстро, срочно. Если человек имеет нормальный вес, она включается быстрее, это однозначно», — объяснил эксперт.

Гемостаз — вторая по значимости система защиты организма. По словам Цыбикова, любое экстремальное состояние является угрозой для появления кровотечения или тромбоза. Если система гемостаза работает хорошо, что шансов на выживание больше.

Профессор подчеркнул, что избыточный вес всегда опасен, ведь при нем очень легко возникают тромбозы. Низкий индекс массы тела тоже представляет угрозу. В этом случае будет развиваться нарушение системы гемостаза в экстремальном состоянии.

Однако россиянину, который смог выжить в Охотском море, помог лишний вес, считает Намжил Цыбиков. В этих экстремальных условиях у мужчины выходила собственная вода из организма, а этом позволило «сгладить» эффект патологического обезвоживания.

«Дело в том, что у него происходил процесс так называемого липолиза — процесс разрушения жира. Во время липолиза обязательно освобождается связанная с с жиром вода, поэтому обезвоживание на нем сказалось менее пагубно, чем на его друзьях, которые были нормальной массы тела. Я считаю, что в этих условиях он выжил благодаря избыточному весу», — сказал он.

В обычной же жизни избыточный вес приводит к возникновению атеросклероза (хроническое заболевание артерий. — Прим. ред) и связанными с ним осложнениям. Самое грозное — инфаркт миокарда или инсульт, при котором страдает головной мозг. Из-за лишнего веса также недалеко до сахарного диабета второго типа, гипертонической болезни.

Вместе с тем доктор медицинских наук Цыбиков объяснил, как дрейф в открытом море на протяжении двух месяцев влияет на организм человека. Он указал на отсутствие в этих экстремальных условиях пресной воды. По словам профессора, даже глоток морской воды в условиях дефицита сопровождается быстрым обезвоживанием клеток, прежде всего, головного мозга - начинается все с психопатического состояния, а потом развивается чрезвычайно быстрая потеря сознания, угасает функция главного органа. В таком состоянии человек погибает.

Также в таких условиях нет питания, то есть происходит белковое голодает. По словам Цыбикова, это очень плохо. Однако без еды человек может прожить месяц и даже больше.

В ситуации с выжившим в Охотском море мужчиной Цыбиков отметил, что на Дальнем Востоке низкие температуры. В таких условиях вода могла уже замерзнуть

«Когда образуется лет, то лед не содержит солей. Они могли использовать этот лед в качестве источника воды. Вот только одно условие выживания в течение двух месяцев», — сказал эксперт.

Цыбиков рассказал историю французского биолога, врача, путешественника и политика Алена Бомбара. В 1950-х годах он на резиновой лодке пересек Атлантику. Так, биолог в рамках эксперимента за шесть месяцев преодолел расстояние по океану из Европы и попал в Америку. Бомбар выдавливал с помощью специального устройства сок из рыбы и питался им. Эта жидкость не содержит много солей, поэтому у врача не было обезвоживания. Он также питался рыбой без горячей обработки.

Однако через полгода после этого эксперимента Бомбар умер - такой опыт принес непоправимый вред организму.

Неудачное путешествие

Ночью 15 октября стало известно, что один из трех пассажиров дрейфовавшей почти два месяца лодки в Охотском море выжил. Два брата и сын-подросток одного из них — Сергей, Михаил и 15-летний Илья Пичугины, соответственно — на судне катамаранного типа «Байкал 470» выдвинулись 9 августа 2024 года по маршруту от мыса Перовского Николаевского района Хабаровского края в сторону Охинского района Сахалинской области. Через время связь с ними была утеряна.

Лодку удалось засечь 14 октября в акватории Охотского моря около села Усть-Хайрюзово Камчатского края. Предположительно, в 23 километрах от Камчатки. Сергея и Илью нашли погибшими. Выжить удалось только младшему брату Михаилу. Он находится в тяжелом состоянии. Первую медицинскую помощь ему оказал врач на судне. Пострадавшего и тела погибших должны доставить в Магадан.

Последняя связь

Бывшая жена выжившего Екатерина Аксенова в беседе с 5-tv.ru рассказала, что связь с Михаилом Пичугиным пропала 9 августа. Она всегда поддерживала контакт с бывшим мужем и знала о его маршруте. В тот же день семья собиралась вернуться домой.

«4 августа они уехали отдыхать на Шантарские острова, <…> 9 августа они поехали на Сахалине и пропали. Должны были после обеда отплывать, к вечеру приехать», — рассказала Аксенова.

Илья 9 августа позвонил матери Наталье со спутникового телефона рыбака и рассказал о местонахождении и дальнейших планах. Это был последний раз, когда они вышли на связь. По словам Аксеновой, искать Пичугиных начали только 14 августа.

Выживший в Охотском море

Аксенова также в беседе с телеканалом RT рассказала, что раньше Михаил весил около 100 килограммов, но во время дрейфа в море похудел до 50 килограммов. Вместе с тем женщина поделилась, что у нее не было вестей об экс-супруге 66 дней, но надежду она не теряла.

«Мы ее никогда не теряли, потому что никаких вещей, ни лодки, ничего не было найдено. Все время и в прокуратуру писали, и туда, и сюда, чтобы поиски продолжались», — сказала она.

Кроме того, Аксенова поделилась в беседе с 5-tv.ru, что к вечеру 15 октября Михаил прибудет в Магадан. Его доставит рыбацкое судно «Ангел», передает РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС России по области. В порту мужчину встретят врачи скорой помощи. Россиянина госпитализируют в городскую больницу, где оперативно начнется лечение.

Правоохранители работают

Восточное межрегиональное СУ на транспорте Следственного комитета РФ возбудило уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта». Правоохранители осмотрели место происшествия и допросили свидетелей. Сейчас они заняты установлением обстоятельств исчезновения россиян, а также проверкой изъятого маломерного судна. Назначен ряд экспертиз.

Дальневосточная транспортная прокуратура контролирует ход расследования.

Ранее 5-tv.ru показал кадры спасения выжившего после двухмесячного дрейфа в Охотском море.