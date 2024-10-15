«Я люблю Никиту»: Джигурда назвал Кологривого своим «внучком»

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева Эксклюзив 64 0

Никита Джигурда назвал Никиту Кологривого своим внучком

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Эпатажный актер признался, что согласился на работу в одном проекте только благодаря коллеге.

Российский актер Никита Джигурда заявил, что согласился на съемки в фильме «Кореша», когда увидел в актерском составе своего тезку — актера Никиту Кологривого. Об этом артист сообщил корреспонденту 5-tv.ru на премьере картины.

«Когда мне сказали, что Никита Кологривый снимается, и что я спасаю мир, я сказал: „больше мне ничего не надо“. Внучок со мной, мир я спасаю, и я согласился на эпизод, но яркий, значимый, потому что люблю Никиту Кологривого», — заявил Джигурда.

Он также заявил, что сейчас пропал из инфополя из-за того, что снимается в историческом фильме у режиссера с мировым именем, однако раскрывать подробностей артист не стал.

Главные роли в фильме «Кореша» исполнили Никита Кологривый, Георгий Дронов, Владимир Карпук, Микита Воронов, Надежда Сысоева, Сергей Комаров и Никита Джигурда. Комедия рассказывает о похождениях закадычных друзей, которые угоняют машины, устраиваются в подчинение к авторитетным бизнесменам, а также отрабатывают свои грехи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Войтинский рассказал о принципах работы Кологривого.

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